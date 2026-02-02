PROFEPA clausura MVS Trail 2026 en Cuatro Ciénegas por falta de permisos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró el evento deportivo MVS Trail 2026, el cual se llevaba a cabo la mañana de este domingo en el acceso al Río Mezquites, área que forma parte del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas.

Inspectores de la dependencia federal se presentaron en el sitio con sellos en mano tras detectar que la actividad se desarrollaba sin contar con los permisos y autorización ambiental requerida, además de incumplir con las disposiciones establecidas para la realización de eventos dentro de zonas sujetas a conservación ecológica.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la autoridad, el Río Mezquites se encuentra bajo un régimen especial de protección, por lo que cualquier actividad recreativa o deportiva debe apegarse a estrictos lineamientos ambientales, los cuales no fueron respetados por los organizadores del evento, motivo por el que se aplicó la medida de clausura.

PROFEPA informó que el caso fue turnado a un procedimiento administrativo, a través del cual se analizarán las responsabilidades correspondientes y se determinarán las sanciones que marca la ley.