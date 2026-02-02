Desaparece joven de Monclova tras aceptar oferta laboral en Nuevo Laredo

Ciudadanos han lanzado una alerta por presuntas ofertas de empleo engañosas que circulan principalmente en grupos de Facebook, las cuales estarían relacionadas con la desaparición de un joven originario de Monclova, quien habría viajado a Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras aceptar una propuesta laboral.

De acuerdo con testimonios difundidos por usuarios, estas vacantes prometen salarios elevados y condiciones atractivas, lo que ha despertado sospechas al considerar que detrás de estas publicaciones podría operar una red delictiva.

Los internautas advierten que el modus operandi consiste en perfiles falsos, tanto de mujeres como de hombres con apariencia atractiva, quienes publican las ofertas laborales para generar confianza entre las personas interesadas, especialmente en zonas donde el desempleo es alto, como Monclova y la región Centro de Coahuila.

¿Qué ocurrió con Gilberto Mendoza?

En este contexto, se dio a conocer el caso de Gilberto Antonio Mendoza Esquivel, de 35 años de edad, originario de Monclova, quien a inicios de diciembre recibió una oferta de trabajo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, motivo por el cual decidió trasladarse a esa ciudad.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por familiares y conocidos, lo último que se supo de Gilberto Antonio fue que llegó a Nuevo Laredo, posteriormente su teléfono dejó de tener comunicación, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente si el joven fue localizado o continúa desaparecido.

Reacciones en redes sociales

En los comentarios difundidos en redes sociales, un usuario relató haber visto una oferta similar: "Yo miré una oferta de trabajo de seguridad y ofrecían muy buena paga. Lo más raro es que lo publicó una joven hermosa. Les comenté que tuvieran mucho cuidado porque suena demasiado bueno para ser verdad, pero a veces por necesidad o por querer dinero fácil y rápido, la gente cae. No sé por qué la policía no investiga esas páginas; a los encargados les falta mucho o están involucrados", escribió.

Otro internauta señaló que este tipo de casos no son aislados: "Desgraciadamente muchos jóvenes han desaparecido por ofertas de trabajo. Pienso que cuando les dicen qué clase de trabajo es y ellos se niegan a participar, es cuando los desaparecen. He visto varios casos de personas que van a supuestas ofertas laborales y ya no regresan", expresó.

Consejos para evitar caer en engaños

Ante esta situación, usuarios exhortan a la población, especialmente a jóvenes en busca de empleo, a verificar la autenticidad de las ofertas, desconfiar de promesas salariales excesivas y evitar trasladarse a otras ciudades sin contar con información clara y confirmada sobre la empresa o persona que ofrece el trabajo.