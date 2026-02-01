Contactanos
Coahuila

Conato de incendio en trailer moviliza a bomberos en Villa de Palaú

Las autoridades investigarán las causas del incendio para prevenir futuros incidentes en la comunidad.

Por Carlos Macias - 01 febrero, 2026 - 01:45 p.m.
      VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un conato de incendio en un tracto camión movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este domingo en la zona centro de la Villa de Palaú. El incidente ocurrió sobre el bulevar Hidalgo, generando alarma entre los automovilistas y vecinos que circulaban por el sector.

      De acuerdo con el reporte oficial, el tráiler de la marca Kenworth se desplazaba en dirección de sur a norte cuando comenzó a presentar humo en la parte frontal, lo que alertó al conductor y a quienes transitaban por la vialidad. La rápida reacción permitió que se solicitara el apoyo de los bomberos antes de que las llamas se propagaran.

      Elementos de la corporación acudieron de inmediato al lugar y realizaron las maniobras necesarias para controlar la situación. Gracias a la intervención oportuna, el fuego no alcanzó mayores dimensiones y se evitó que el percance derivara en daños graves o pusiera en riesgo a los transeúntes.

      Acciones de la autoridad

      El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal, informó que el incidente quedó bajo control en cuestión de minutos, destacando la coordinación entre las distintas áreas de emergencia. Asimismo, señaló que se investigarán las causas que originaron el conato para prevenir futuros accidentes.

      Impacto en la comunidad

      El hecho generó expectación en la comunidad, pero finalmente se resolvió sin consecuencias mayores. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para mantener en buen estado sus unidades y atender las medidas de seguridad, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la población.

      Únete a nuestro canal