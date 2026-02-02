Incendio en panificadora Sara Elisa provoca movilización en Monclova

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron el siniestro que se generó en el horno.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado al interior de una panificadora provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate la mañana de ayer en la colonia Las Flores, donde el humo y las llamas generaron momentos de tensión entre vecinos del sector, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Río Pánuco y Emiliano Zapata, luego de que habitantes del área alertaran a los números de emergencia al observar una densa columna de humo saliendo del establecimiento denominado "Sara Elisa". Testigos señalaron que desde el interior se alcanzaban a ver llamas provenientes del área del horno, lo que incrementó el temor de que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato al lugar e ingresaron al inmueble para controlar la emergencia. Tras varios minutos de intensas maniobras, los vulcanos lograron sofocar el incendio, evitando que el fuego se extendiera a negocios y domicilios contiguos.

De manera simultánea, oficiales de Seguridad Pública acordonaron el perímetro para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio y prevenir riesgos a la población que se congregó en el sitio ante la magnitud del incidente.

Una vez controlada la situación, se confirmó que al momento del incendio no había personas al interior del local, por lo que el saldo se limitó a daños materiales en el área afectada.

Personal de Protección Civil realizó una inspección preventiva y llevó a cabo los peritajes correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro. Las autoridades informaron que no existían riesgos posteriores, por lo que la zona fue declarada segura.