Volcadura en carretera federal 57 deja un lesionado y cuantiosos daños materiales

NUEVA ROSITA, COAH.- Cuerpos de emergencia y autoridades policiacas atendieron esta mañana el reporte de una volcadura registrada sobre la carretera federal 57, a la altura de las instalaciones de la Feria.

El accidente movilizó a socorristas y elementos de seguridad para brindar apoyo inmediato al conductor afectado.

Bomberos, bajo el mando del director Roberto Ramos, auxiliaron al joven identificado como Alonso N., de 24 años de edad y originario de Barroterán, quien resultó con una laceración en el brazo derecho.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor perdió el control del volante mientras se desplazaba por dicho tramo carretero, impactándose contra las estructuras de contención conocidas como "ballenas", instaladas en el área central de la vía. El choque arrojó cuantiosos daños materiales.

La camioneta involucrada es una Chevrolet Silverado 4x4, modelo 2023, con placas de circulación EN-8150-D, la cual terminó con severas averías.

El vehículo fue asegurado por las autoridades policiacas para las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió esta mañana en la carretera federal 57, a la altura de la Feria.

Elementos de la policía y cuerpos de rescate exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera federal 57, recordando que mantener la velocidad adecuada y respetar las condiciones del camino es fundamental para evitar percances como el ocurrido esta mañana.