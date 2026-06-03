Lo agarran a tablazos y lo dejan grave

MONCLOVA, COAH.- Una acusación por el presunto robo de un teléfono celular terminó en una brutal agresión a tablazos que mantiene a un joven luchando por su vida en un hospital, mientras que el presunto responsable ya se encuentra tras las rejas a disposición del Ministerio Público.

Los violentos hechos se registraron durante la tarde del martes en un domicilio de la calle Acuña, en la colonia Óscar Flores Tapia, donde vecinos reportaron a una persona inconsciente tras haber sido golpeada de manera salvaje.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y encontraron a Óscar Uriel González Esquivel, de 26 años, tendido y con severas lesiones en la cabeza. Debido a la gravedad de las heridas, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Fuentes médicas revelaron que el joven tuvo que ser intubado debido a los fuertes traumatismos sufridos durante la agresión, por lo que permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia médica y con un pronóstico reservado.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría ocurrido luego de que Eliud Martínez, conocido con el apodo de "El Negro", señalara a Óscar Uriel de haberle robado un teléfono celular. Presuntamente, en lugar de acudir ante las autoridades, decidió hacer justicia por su propia mano.

Las indagatorias apuntan a que el agresor utilizó una tabla para golpear repetidamente a la víctima, provocándole heridas de consideración que hoy lo mantienen entre la vida y la muerte.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo y lograron ubicar al presunto responsable poco después de la agresión, procediendo con su detención para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en la escena de los hechos, recabando evidencias y testimonios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Mientras las autoridades avanzan con el caso para determinar las responsabilidades legales, familiares y amigos de Óscar Uriel permanecen a la espera de una mejoría en su estado de salud, aferrándose a la esperanza de que logre superar las graves lesiones que sufrió.