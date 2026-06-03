Clínicamente hay pocas opciones, pero esperamos un milagro": padre de Isaías Rodríguez

La lucha por la vida de Isaías Rodríguez Flores, conocido entre familiares y amigos como "El Pollo", "El Zurdito" o "El Artillero", continúa en medio de un panorama médico complicado. A través de sus redes sociales, su padre, Isaí Elías Rodríguez Flores, compartió un emotivo mensaje en el que reconoció que el estado de salud de su hijo es crítico, pero aseguró que mantiene intacta su fe en Dios.

"Hoy mi hijo está muy grave, clínicamente muy nulas opciones de mejorar... ese es el diagnóstico humano. Falta el diagnóstico de mi Dios, que ese milagro lo espero desde el principio", expresó.

El padre del joven señaló que ha decidido poner la situación en manos de Dios, convencido de que la voluntad divina será la que prevalezca. "Mi hijo está en las manos del Dios grande y misericordioso y de sanación. Yo se lo entregué a Dios y que sea su voluntad y no la nuestra", escribió.

Rodríguez Flores agradeció también las muestras de solidaridad que han recibido durante este proceso, destacando el respaldo económico, moral y espiritual de la comunidad. Aseguró que gracias a las donaciones no han enfrentado dificultades para atender los gastos derivados de la situación médica de su hijo.

"Gracias a sus donaciones en el aspecto económico no hemos batallado, y por todas sus oraciones que han intercedido por mi hijo Isaías Jr.", manifestó.

Asimismo, destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido una muestra del cariño que muchas personas sienten por el joven. "Hijo, la gente te quiere mucho y has unido a mucha gente", escribió en su mensaje.

Pese al diagnóstico reservado, el padre dejó en claro que la familia no se rinde y continuará luchando junto a los médicos, enfermeras y todas las personas que han brindado apoyo.

"Dios en todo, no es rendición... seguimos luchando desde donde podemos y hasta donde podemos. Los médicos y enfermeras han hecho y están haciendo su trabajo. Mi hijo, él está haciendo su pelea. Dios va a hacer su obra", concluyó.