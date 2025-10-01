Centro de rehabilitación en La Loma cerrado por incumplimiento normativo

En un operativo coordinado entre Protección Civil del Estado y Municipio, así como inspectores de Ecología, Transporte y Vialidad, Seguridad Pública y Desarrollo Urbano, fue clausurado el anexo "Ancora", que llevaba un mes en funcionamiento en la colonia La Loma y contaba con 10 internos en proceso de rehabilitación.

El cierre se realizó tras la presión de vecinos del sector, así como de directivos, docentes y padres de familia del Instituto Central Coahuila (ICC) y del Centro de Atención Múltiple Número 13, quienes durante algunas semanas habían manifestado su inconformidad por la apertura del establecimiento al considerarlo un riesgo para la comunidad.

Aunque el propietario del centro, César Mario Zamudio, intentó cumplir con la normatividad para operar de manera legal, no logró acreditar los requisitos de la Secretaría de Salud, principalmente en materia de sanidad, además de carecer de varios permisos municipales, lo que derivó en su clausura.

El operativo incluyó un despliegue de cerca de 8 unidades de seguridad y vialidad que se colocaron en las calles aledañas al inmueble, ubicado en la esquina de Chopos y José María Morelos, en la colonia La Loma.

De acuerdo con las autoridades, al momento de la clausura no había internos en el lugar, ya que presuntamente se encontraban en un retiro espiritual. Sin embargo, se informó que, al regresar este viernes, serían enviados a sus domicilios.

El anexo funcionaba como una casa sin ninguna adaptación de lo hiciera ver como anexo, y donde los internos recibían apoyo de psicólogos y otras atenciones para superar las drogas.