Clausuran cursos de autoempleo

El Servicio Nacional del Empleo en coordinación con el Desarrollo Integral de la Familia en la región, impartió cursos dentro del programa autoempleo en distintas especialidades, los beneficiarios fueron 60 personas que ahora saben de un oficio y que pueden aprovechar para obtener ingresos.

Edna Mirsolava Heredia Alarcón, titular del Servicio Nacional del Empleo, y Josué Gabino Jiménez Flores, coordinador regional del DIF Coahuila, llevaron a cabo la clausura de estos cursos que aprovecharon mujeres de todas las edades.

Concluyen cursos del SNE y DIF Coahuila.

Los cursos fueron en especialidades como pastelería, repostería y dulces regionales, en donde se les apoyó con una beca económica mensual de 2 mil 10 pesos, materiales y el pago de instructor.

La inversión total por cada uno de los cursos fue de 79 mil 448 pesos, en donde se contempla el instructor, materiales y la beca para cada persona que lo aprovechó.

“El curso duró un mes, 60 personas ahora saben un oficio y se sabrán defender, pueden autoemplearse, ya aprendieron y eso les ayudará a obtener más ingresos, que este es y será siempre nuestro principal objetivo”, comentó Edna Miroslava Heredia.

Comentó que seguirán con este programa, ya se elaboran las propuestas para la autorización en Saltillo y estas son en especialidades como panadería, dulces regionales y elaboración de piñatas, se espera que en 20 o 15 días más se anuncie el arranque de los cursos.

Recibieron una beca mensual de 2 mil 10 pesos.