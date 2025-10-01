Cliente denuncia incumplimiento de anticipo en construcción de cocina integral

Christian Alejandro N fue vinculado a proceso penal por el delito de fraude en cuantía media, luego de que un cliente lo denunciara por incumplir la construcción de una cocina integral por la que recibió un anticipo de 18 mil pesos y nunca entregó.

De acuerdo con la causa penal 655/2025, fue en noviembre del 2022 cuando Edson N, la víctima, contactó al imputado para que fabricara una cocina integral.

El 9 de noviembre, Christian acudió al domicilio en Monclova, cotizó el trabajo en 36 mil pesos y solicitó un pago inicial del 50 %, es decir, 18 mil pesos, cantidad que fue cubierta de inmediato. A cambio, el acusado entregó un recibo y se comprometió a concluir e instalar la cocina antes del 17 de diciembre de ese año.

Sin embargo, llegada la fecha pactada, Christian no acudió al domicilio. Alegó que los días festivos habían retrasado el trabajo y pidió más tiempo. Fue hasta el 7 de febrero de 2023 que la víctima y su esposa acudieron al lugar de trabajo del acusado, quien prometió una nueva fecha de entrega.

Días después, el 15 de febrero, Edson N y su suegro regresaron, y fue entonces cuando el acusado confesó que ya se había gastado el dinero, que no había construido la cocina y que tampoco contaba con recursos para reembolsar el anticipo.

El Ministerio Público presentó como pruebas el contrato y el recibo firmados por Christian Alejandro, así como el testimonio de Rosalía N, quien también denunció haber sido defraudada por el mismo acusado en circunstancias similares. Incluso señaló que tras publicar su caso en redes sociales, otras personas revelaron haber sido víctimas de estafas por parte del mismo individuo.

Debido a que Christian Alejandro N cuenta con varias carpetas de investigación abiertas por hechos similares, el caso no fue canalizado a mediación.

Durante la audiencia, el imputado se reservó su derecho a declarar. La defensa solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento, por lo que el juez decidió vincularlo a proceso y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, el imputado deberá acudir a firmar el día 15 de cada mes.