Club Rotario Monclova entrega cinco prótesis de pierna a beneficiarios

Con el objetivo de devolver movilidad y mejorar la calidad de vida de personas amputadas, el Club Rotario Monclova realizó la entrega de cinco prótesis de pierna a beneficiarios de distintos municipios de la región Centro, como parte de un programa social impulsado en coordinación con instituciones públicas y organismos empresariales.

Durante la entrega, el presidente del Club Rotario Monclova, Andrés Osuna, informó que estas son las primeras prótesis que se entregan luego de haber evaluado médicamente a 12 personas interesadas en el programa.

Explicó que no todos los solicitantes pudieron acceder de inmediato al beneficio debido a condiciones de salud que representan un riesgo para el proceso de adaptación, como son amputaciones recientes, diabetes descontrolada o hipertensión.

"Hoy son cinco prótesis las que se están entregando, son personas que han llevado todo un proceso y que han cumplido con cada uno de los requisitos para poder acceder al beneficio, esto representa todo un proceso en el que se les da seguimiento y terapia para que puedan volver a caminar".

Indicó que el proyecto se desarrolla en conjunto con el DIF Estatal y el DIF Municipal, además de empresas y fundaciones que aportan recursos para la adquisición de los aparatos ortopédicos y la rehabilitación de los pacientes.

El representante del Club Rotario detalló que las prótesis que fueron entregadas tienen un costo de entre 49 mil y 68 mil pesos, recursos que actualmente son cubiertos mediante donaciones y campañas de apoyo social y que representan un gran apoyo a la ciudadanía que las recibe de manera gratuita.

Añadió que el programa continuará en búsqueda de más financiamiento a través de alianzas con empresas y supermercados, así como la Fundación Empresarial Coahuilense, esto con el propósito de ampliar el número de beneficiarios en futuras etapas.