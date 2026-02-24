Club Rotario y DIF Coahuila entregan prótesis a amputados

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de personas que han sufrido la pérdida de una extremidad, el Club Rotario Rotary International, en coordinación con la Fundación Empresarial Coahuilense y el DIF Coahuila, mantiene activo un programa de donación de prótesis que busca brindar una nueva oportunidad de movilidad a quienes no cuentan con recursos para adquirirlas.

Como parte de este esfuerzo, el día de ayer se avanzó en el proceso para 7 beneficiarios, quienes acudieron a realizarse las mediciones y ajustes necesarios para la elaboración de prótesis de pierna que posteriormente serán entregadas de manera gratuita.

La actividad fue encabezada por el gobernador del Distrito 4110 del Club Rotario, Martín Armando Aranda Grijalva, y la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada y autoridades para llevar este tipo de apoyos a la población.

El gobernador rotario explicó que este tipo de acciones forman parte del trabajo permanente que realiza el club para apoyar causas sociales, especialmente en el área de salud. "Hoy venimos a este centro para tomar medidas y poder entregar prótesis de pierna, Club Rotarios, es un club que genera beneficios a la comunidad de manera constante, que realiza actividades recaudatorias, gestorías y alianzas para poder entregar estos apoyos de manera gratuita".

Añadió que el acceso a prótesis puede significar un cambio radical para las personas que han sufrido amputaciones, ya que les permite recuperar parte de su independencia y reincorporarse a sus actividades cotidianas. "El tema de suministrar prótesis para la gente que no tiene manera de volver a la vida cotidiana como era en su mejor momento es muy importante, cuando ayudamos a una persona también ayudamos a toda la familia, porque es alguien que puede volver a trabajar y aportar a su comunidad".

Precisó además que se trata de dispositivos de alto costo, ya que el valor de varias prótesis puede acercarse al millón de pesos, motivo por el cual el club realiza diferentes actividades de recaudación y gestiona apoyos para poder entregarlas sin costo.

Las prótesis, de alto costo, son entregadas sin costo a quienes más lo necesitan.

Por su parte, Ivonne Espinosa Torres destacó que esta donación representa un respaldo importante para los programas de rehabilitación que se impulsan desde el sistema estatal. La funcionaria subrayó que, debido al alto costo, que varía dependiendo de cada caso, el Gobierno del Estado también participa en el financiamiento del programa. Finalmente, destacó que este tipo de proyectos reflejan el impacto que puede lograrse cuando gobierno, empresarios y organizaciones civiles trabajan de manera conjunta para apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades.