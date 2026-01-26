Rentas en Saltillo y Ramos Arizpe se disparan: Impacto en la economía familiar

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Durante el primer mes de 2026 se ha registrado un incremento significativo en el costo de renta de casas y departamentos en la región sureste de Coahuila, particularmente en municipios como Saltillo y Ramos Arizpe, situación que comienza a generar presión económica en las familias que buscan un lugar para vivir.

De acuerdo con información compartida por agentes inmobiliarios, este aumento se atribuye principalmente a dos factores: el arranque del año con nuevos ajustes en intereses y la alta demanda de vivienda, derivada del crecimiento poblacional y la llegada constante de trabajadores a la región.

Aumento de rentas en Coahuila

Especialistas del sector señalaron que, aunado a ello, la adquisición de una vivienda propia se ha vuelto cada vez más complicada para las familias, debido al encarecimiento de los créditos hipotecarios y al aumento en los precios de venta, lo que ha obligado a muchos a optar por la renta como alternativa inmediata.

Actualmente, las rentas de viviendas con terrenos no mayores a 120 metros cuadrados, ubicadas tanto en zonas del poniente como del oriente de Saltillo y Ramos Arizpe, oscilan entre los 10 mil y los 20 mil pesos mensuales, dependiendo de la ubicación, servicios y condiciones del inmueble.

Consecuencias del aumento en rentas

Agentes inmobiliarios no descartan que esta tendencia continúe durante los próximos meses, especialmente si la demanda se mantiene y no se registra una baja en las tasas de interés, por lo que recomiendan a quienes buscan rentar comparar opciones y revisar cuidadosamente los contratos antes de concretar un acuerdo.