Expectativa por artistas en la Feria del 14 de Julio en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Aunque aún no hay artistas confirmados, la posible cartelera de la Feria del 14 de Julio de 2026 en San Buenaventura ya comienza a generar expectativa entre la población, luego de que se dieran a conocer algunos de los nombres que están siendo analizados por el comité organizador.

El alcalde Javier Flores informó que, entre las opciones preliminares, destacan agrupaciones y cantantes de gran arrastre como Banda MS, Gerardo Ortiz y Alicia Villarreal; sin embargo, subrayó que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, ya que continúan evaluando distintas propuestas para ofrecer un programa atractivo y acorde a las expectativas del público.

En paralelo a la planeación artística, el municipio dio arranque formal a los preparativos de la feria con la presentación de las candidatas a reina, realizada el pasado domingo en la plaza principal. El evento, que inició con una misa, contó con una nutrida asistencia de familias, lo que —según el edil— refleja el interés de la ciudadanía por esta tradicional celebración.

En esta edición participan ocho jóvenes, tres de la cabecera municipal y cinco de distintos ejidos, quienes desde este lunes comenzaron con sus actividades rumbo a la elección, organizadas bajo sus propios tiempos y estrategias.

Flores destacó que, además del entretenimiento, la feria busca preservar las tradiciones del municipio y fortalecer la convivencia familiar, así como generar una derrama económica que beneficie al comercio local y al sector turístico.

Asimismo, indicó que continúan los trabajos de rehabilitación en la plaza de toros, donde se construyen nuevos sanitarios para mejorar las condiciones del recinto y ofrecer espacios más dignos y funcionales para los visitantes.