Emma Rodríguez logra medalla en taekwondo y va a la Olimpiada Nacional

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez felicitó a la destacada atleta sambonense Emma Natalia Rodríguez Flores, quien tuvo una sobresaliente participación en el medallero regional de Taekwondo mexicano, consolidándose como una de las grandes promesas deportivas del municipio.

Con un desempeño impecable, Emma Natalia cumplió su objetivo al lograr "tres de tres", asegurando su pase a la etapa final de la Olimpiada Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo mes de mayo en Tlaxcala. Como integrante de la Selección Coahuila y orgullosa representante del equipo Argentum, la joven deportista continúa cosechando importantes logros en su carrera.

Emma Natalia competirá en las modalidades de poomsae individual, tercia femenil y combate infantil, donde buscará cerrar con fuerza su participación, respaldada por el trabajo y preparación junto a su entrenador, el profesor Luis Ángel Palos Hernández.

Durante el proceso clasificatorio, la atleta participó en el Macro Regional celebrado en Zacatecas del 20 al 22 de marzo, enfrentándose a competidores de estados como Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango, logrando destacar por su disciplina, técnica y determinación.

Originaria de la zona centro de San Buenaventura, Emma Natalia, de tan solo 11 años, ha demostrado una vez más su talento y compromiso, posicionándose en el pódium y poniendo en alto el nombre de su municipio y del estado de Coahuila.

El Gobierno Municipal reconoció su esfuerzo, dedicación y espíritu deportivo, deseándole el mayor de los éxitos en la próxima etapa nacional, donde continuará representando con orgullo a San Buenaventura.