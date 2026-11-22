MONCLOVA, COAHUILA.- A unos días de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas presente su próximo Informe de Gobierno, Armando de la Garza, secretario general de la Asociación de Hoteles y Hospedajes de Coahuila, calificó como positivo el desempeño de la administración estatal durante 2026, al otorgarle una calificación de 8, principalmente por los avances en seguridad, turismo y atracción de inversiones.

El representante del sector hotelero consideró que Coahuila ha tenido un año favorable en comparación con otras entidades del país, además de lograr mayor presencia nacional e internacional, lo que contribuye a posicionarlo como un estado competitivo.

Destacó que uno de los principales aciertos ha sido el fortalecimiento de la seguridad, al considerar que este factor es fundamental para atraer inversiones y visitantes. "En el tema de seguridad no se diga, ese punto fuerte de nuestro estado, creo que es un tema importante porque al llegar a un estado de inversiones, turistas, tiene que ver mucho con la estabilidad. Es el punto número uno: sin seguridad, pues no hay absolutamente nada", expresó.

Crecimiento turístico en Coahuila

En materia turística, señaló que hace aproximadamente 10 años la meta era alcanzar 500 mil visitantes, mientras que actualmente se rebasó el millón y se estima llegar a un millón 200 mil, lo que refleja el crecimiento de esta actividad.

También resaltó la visibilidad que ha conseguido Coahuila en los últimos años, pues recordó que anteriormente la entidad no figuraba entre los estados más competitivos del país.

Inversiones y expectativas para 2027

Respecto a las inversiones, consideró que poco a poco continúan llegando y anunciándose nuevas empresas, por lo que confió en que el próximo año también será favorable para la entidad. Sobre la situación de Monclova y la Región Centro, manifestó que existen expectativas positivas para 2027, particularmente ante la posibilidad de que se destraben los asuntos pendientes relacionados con Altos Hornos de México (AHMSA).

Indicó que el proceso se encuentra en una etapa avanzada, aunque reconoció que se han presentado obstáculos y que se trata de un asunto correspondiente a la iniciativa privada, en el que el gobierno del estado no tiene intervención directa.

En cuanto al próximo año electoral, consideró que la actividad política dará mayor visibilidad a los distintos actores, pero descartó que necesariamente interfiera en la atracción de inversiones, al tratarse de asuntos diferentes. De igual manera, calificó como equilibrado y estable el desempeño de los ayuntamientos de la Región Centro.

Al evaluar el año de la administración estatal, De la Garza otorgó una calificación general de 8 sobre 10, debido a que todavía no se ha logrado resolver la situación económica de las regiones Centro y Carbonífera. "Yo pienso que le pondría un 8. Y realmente no le pongo el 10 por el tema de que no hemos podido arreglar la situación económica de la Región Centro, incluyendo Carbonífera y nosotros", explicó.

Sin embargo, al evaluar por separado los rubros de seguridad y visibilidad de Coahuila, les otorgó una calificación de 10, mientras que en inversiones también reconoció resultados positivos.

Finalmente, consideró que el próximo Informe de Gobierno no tendría mayores objeciones por parte de las distintas fuerzas políticas, al estimar que existen avances y condiciones favorables para continuar impulsando el desarrollo estatal.