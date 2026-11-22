La falta de control prenatal y la desatención de síntomas de alarma pueden derivar en complicaciones graves durante el embarazo, como preeclampsia y eclampsia, advirtió el director de Cruz Roja en Monclova.

Ricardo Lojero Alvarado señaló que estos padecimientos pueden detectarse de manera oportuna mediante revisiones médicas, vigilancia de la presión arterial y el seguimiento constante con el ginecólogo al presentar síntomas que no deben ignorarse.

¿Qué casos recientes se han registrado en Monclova?

Se refirió a los recientes fallecimientos registrados en Monclova: el de un bebé prematuro en el Hospital "Amparo Pape" y el de una mujer que murió durante el parto en el IMSS, presuntamente por complicaciones de preeclampsia y eclampsia.

Lojero consideró que estos casos son poco comunes y que algunos desenlaces pudieron prevenirse con un adecuado control prenatal y atención a las señales de alerta durante el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas que requieren atención médica?

Indicó que entre los síntomas que requieren valoración médica se encuentran problemas de presión arterial y los dolores de cabeza y cuerpo, por lo que recomendó no restarles importancia.

Mencionó que en Cruz Roja recibe uno o dos casos al mes de mujeres embarazadas que requieren ser canalizadas a un hospital debido a complicaciones que necesitan atención especializada.

Insistió en que las embarazadas deben mantener sus revisiones médicas y solicitar atención ante cualquier síntoma inusual para evitar que una complicación ponga en riesgo su vida o la del bebé.