Alertan por riesgos en embarazos sin control
Cruz Roja advierte que la preeclampsia puede detectarse oportunamente mediante revisiones médicas y vigilancia de la presión arterial durante la gestación.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La falta de control prenatal y la desatención de síntomas de alarma pueden derivar en complicaciones graves durante el embarazo, como preeclampsia y eclampsia, advirtió el director de Cruz Roja en Monclova.
Ricardo Lojero Alvarado señaló que estos padecimientos pueden detectarse de manera oportuna mediante revisiones médicas, vigilancia de la presión arterial y el seguimiento constante con el ginecólogo al presentar síntomas que no deben ignorarse.
¿Qué casos recientes se han registrado en Monclova?
Se refirió a los recientes fallecimientos registrados en Monclova: el de un bebé prematuro en el Hospital "Amparo Pape" y el de una mujer que murió durante el parto en el IMSS, presuntamente por complicaciones de preeclampsia y eclampsia.
Lojero consideró que estos casos son poco comunes y que algunos desenlaces pudieron prevenirse con un adecuado control prenatal y atención a las señales de alerta durante el embarazo.
¿Cuáles son los síntomas que requieren atención médica?
Indicó que entre los síntomas que requieren valoración médica se encuentran problemas de presión arterial y los dolores de cabeza y cuerpo, por lo que recomendó no restarles importancia.
Mencionó que en Cruz Roja recibe uno o dos casos al mes de mujeres embarazadas que requieren ser canalizadas a un hospital debido a complicaciones que necesitan atención especializada.
Insistió en que las embarazadas deben mantener sus revisiones médicas y solicitar atención ante cualquier síntoma inusual para evitar que una complicación ponga en riesgo su vida o la del bebé.