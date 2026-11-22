MONCLOVA, Coahuila.- Con el objetivo de profesionalizar los servicios de cosmetología, actualizar conocimientos y brindar herramientas para que más mujeres puedan incorporarse al ámbito laboral de manera legal y preparada, el Instituto de Estética, Cosmetología y Cosmiatría (IDECC) Monclova realizó una matinée académica enfocada en nuevos tratamientos y técnicas para el cuidado de la piel.

Durante el encuentro, realizado este domingo 22 de noviembre en el Hotel Holiday Inn de Monclova, también se contempló la graduación de ocho cosmetólogas, quienes recibieron su certificación con respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU).

Duvelsa Valdés Salazar, directora de IDECC Saltillo y Monclova, explicó que la actividad tiene como propósito mantener actualizadas a las profesionales del área, además de ofrecerles una preparación respaldada por una institución educativa.

Detalló que la certificación tiene una duración de un año y que el instituto permite el ingreso de nuevas estudiantes cada seis meses, por lo que periódicamente concluyen sus estudios distintas generaciones.

Durante la matinée se abordó la actualización de tratamientos de la línea Marant, particularmente procedimientos enfocados en atender las necesidades de la piel durante la menopausia. Explicó que las participantes conocieron nuevas técnicas para aplicar tratamientos faciales en cabina, así como el uso de aparatología con puntas que estimulan la piel y permiten una mejor absorción de los productos cosméticos.

Asimismo, la subdirectora del Grupo Marant, María Antonieta Morán González, impartió una conferencia a las asistentes.

Valdés Salazar destacó que uno de los principales objetivos de la capacitación es que las cosmetólogas conozcan los activos de los productos, sus aplicaciones y las técnicas adecuadas para utilizarlos. Subrayó que el instituto trabaja exclusivamente con tratamientos no invasivos, debido a que las cosmetólogas no cuentan con autorización para realizar procedimientos invasivos.

"Es lo que se les enseña. Tratamientos no invasivos, ya que no tenemos ese permiso, ni les respalda el certificado que se les da. Entonces eso es lo que estamos trabajando, se les hace conciencia y se les transmite el conocimiento", explicó.

La directora señaló que cada vez existe mayor interés de la población por el cuidado de la piel, debido a que las personas han adquirido más cultura sobre la prevención de manchas, granitos y otros problemas cutáneos.

Indicó que mediante tratamientos cosméticos, hidratación y el uso adecuado de protectores solares es posible contribuir al cuidado de la piel, así como estimular su firmeza, sin ofrecer procedimientos que impliquen curar enfermedades.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una certificación que respalde los conocimientos de quienes ofrecen estos servicios, particularmente ante situaciones en las que se realizan procedimientos sin la preparación adecuada.

"Que sepan que es una escuela, es un instituto que certifica avalado por la SEP y que estamos orientadas y respetando también todos estos tratamientos no invasivos", manifestó.

Valdés Salazar explicó que la capacitación representa una herramienta de trabajo para las mujeres, al brindarles conocimientos técnicos y una preparación que les permita desempeñarse de manera responsable y legal.

"Una mujer con conocimiento es una mujer empoderada", expresó al destacar que el propósito también es contribuir a que más mujeres encuentren una alternativa para salir adelante y apoyar económicamente a sus familias.

Por otra parte, informó que IDECC Monclova mantiene abiertas las inscripciones para el próximo ciclo, que comprenderá de enero a diciembre de 2027, con un descuento del 50 % en la inscripción.

El instituto se ubica en Uruguay 705, segundo piso, en la colonia Guadalupe, casi esquina con el bulevar Madero. Para mayores informes están disponibles los teléfonos 866 641 6252 y 844 538 8252.