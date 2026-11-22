SAN BUENAVENTURA, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la premier de la película regional de suspenso y terror La Calle del Silencio, cuya proyección gratuita reunió a familias locales en el Auditorio Municipal Profesor Cuauhtémoc Cortez.

Durante la función, el presidente municipal felicitó al elenco y al equipo técnico de las casas productoras Producciones Kañón y Buenaventura Films, destacando que este tipo de proyectos impulsan la creatividad artística y proyectan los atractivos naturales, ejidos y lugares emblemáticos de la región Centro-Desierto.

Por su parte, el productor del filme, Roberto Kañón, detalló que el rodaje aprovechó escenarios naturales de las comunidades de San Antonio de la Cascada y Santa Gertrudis, además de diversas locaciones dentro de la cabecera municipal.

La trama de La Calle del Silencio

La trama de La Calle del Silencio aborda sucesos sobrenaturales vinculados a un demonio a raíz de la muerte de una joven. El equipo artístico y de producción está conformado por el fotógrafo y director de producción Roberto Alarcón, el maestro en actuación Mao García, Brenda Charles, así como habitantes de Castaños y de la región que se sumaron al proyecto.

Apoyo a la cultura local

Al término de la exhibición, Flores Rodríguez refrendó el respaldo de su administración para continuar abriendo espacios, escenarios y oportunidades a las expresiones culturales y al talento cinematográfico local.