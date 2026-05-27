Hugo Lozano: Docentes de Coahuila no se suman al paro nacional

En Coahuila, docentes no han manifestado intención de participar en el paro nacional convocado para el próximo 1 de junio por maestros de distintos estados del país, de acuerdo con autoridades educativas estatales.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, informó que hasta el momento no existe ningún reporte oficial sobre movilizaciones en la entidad. "Hasta ahorita no tenemos alguna información aquí en el estado. Siempre presumo que tenemos a las mejores maestras y maestros de Coahuila, trabajando con mucho esfuerzo", expresó.

Sobre las causas del paro nacional, el funcionario señaló que se trata de demandas diversas, algunas dirigidas a instancias sindicales y otras a autoridades de gobierno, aunque precisó que no se cuenta con información detallada. "No conocemos completamente las demandas. Sabemos que son hacia áreas sindicales y de gobierno, pero aquí no hemos recibido reportes de algún movimiento en específico", indicó.

Añadió que, por instrucción del gobierno estatal, se mantiene una política de diálogo permanente con el magisterio, así como canales abiertos de comunicación con las tres secciones sindicales. "Siempre se ha privilegiado el diálogo con cada uno de los actores. Tenemos abiertos los canales de comunicación y estaremos atentos a cualquier situación que pudiera surgir", afirmó.

En cuanto al número de docentes, Lozano detalló que en el nivel básico hay poco más de 40 mil maestros activos en Coahuila, lo que representa una base importante dentro del sistema educativo estatal. Finalmente, reiteró que hasta ahora ningún docente ha manifestado inquietudes directamente ante la subsecretaría, aunque aseguró que las autoridades se mantendrán en alerta y en disposición de atender cualquier planteamiento del magisterio.