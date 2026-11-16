Gracias a la unidad y al consumo mutuo, las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMJEE) en Monclova han logrado mantener a flote sus negocios frente a las adversidades económicas derivadas de la pandemia y la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), informó su presidenta, Marcela Mendoza Camero.

A poco más de 10 meses de su fundación en la Región Centro, la agrupación cuenta actualmente con 60 socias activas. De acuerdo con la dirigente, el objetivo principal en esta etapa es sentar bases sólidas y consolidar la membresía de cara al próximo año para seguir impulsando el desarrollo económico local.

Mendoza Camero explicó que durante los últimos meses la asociación se enfocó en regularizar trámites fiscales y de registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), proceso que ya lograron concluir para operar plenamente.

La Noche de los Deseos: un evento con causa

Como cierre de actividades del año, organizan el evento denominado "La Noche de los Deseos", un bingo con causa destinado a recaudar fondos para una asociación de lucha contra el cáncer.

Asimismo, destacó la reciente participación de las empresarias monclovenses en la Cumbre Empresarial celebrada en Saltillo, evento respaldado por el Gobierno del Estado que permitió establecer redes de contacto (networking) y alianzas comerciales con emprendedoras de todo el país, cuya próxima edición tendrá lugar en Chiapas.

"Recuerden que AMJEE consume AMJEE y nosotras eso es lo que queremos: potencializarnos, consumirnos a nosotras mismas y fortalecer esta asociación", subrayó la presidenta al invitar a más emprendedoras de la región a sumarse para acceder a capacitaciones en materia financiera y contable.