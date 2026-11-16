Comprar una casa económica en la región será cada vez más complicado. Para 2027, el precio de las viviendas podría ubicarse entre los 900 mil y 1.2 millones, mientras que las opciones más accesibles rondan actualmente los 600 mil pesos.

María Eugenia González, presidenta de AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios), informó que el aumento en los precios ya se refleja en distintos sectores de Monclova, donde algunas viviendas se comercializan actualmente en los 700 mil pesos.

El encarecimiento de los materiales de construcción y las inversiones necesarias para rehabilitar las propiedades están reduciendo las posibilidades de encontrar casas a bajo costo. Tan solo construir una barda representa un gasto de al menos 20 mil pesos; una vivienda pequeña de dos recámaras puede necesitar entre 20 mil y 50 mil pesos en reparaciones y adecuaciones para cumplir con los requisitos del Infonavit.

Alternativas de vivienda económica en Monclova

Ante este panorama, las casas usadas se mantienen como la principal alternativa para quienes buscan precios más accesibles, pues una vivienda nueva difícilmente estará por debajo de los 750 mil pesos.

María Eugenia González expresó su expectativa de que el mercado inmobiliario supere en 2027 los resultados de este año; sin embargo, reconoció que el comportamiento del sector dependerá de las condiciones económicas y de la capacidad de adaptación de los asesores.

Aumento en precios de casas

Advirtió que la actividad inmobiliaria también enfrenta nuevas exigencias, entre ellas las medidas del Infonavit para prevenir el lavado de dinero, la protección de los datos de los trabajadores y los avances en la regulación mediante la licencia inmobiliaria.