Contactanos
Coahuila

Entrega de más de 500 mil paquetes de útiles escolares en Coahuila

Llegarán a estudiantes de kínder, primaria y secundaria de todos los sectores.

Por Carolina Salomón - 28 agosto, 2025 - 07:56 p.m.
Entrega de más de 500 mil paquetes de útiles escolares en Coahuila

Se anunció que ya está lista la planeación para la entrega de más de 500 mil paquetes de útiles escolares en todo Coahuila, los cuales llegarán a estudiantes de kínder, primaria y secundaria, incluidos aquellos que habitan en comunidades rurales.

El director general de la Estrategia Social Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que serán en total alrededor de 520 mil paquetes, y que para más de 90 mil alumnos de zonas rurales se incluirá además un uniforme completo con zapatos escolares, garantizando igualdad de condiciones para el regreso a clases.

El funcionario estatal participó en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas en la firma del convenio entre el municipio de Monclova y el Estado, para la construcción de la Escuela Suzanne Robert de Pape, que será reubicada en un nuevo terreno.

Elizondo Pérez aclaró que no existen requisitos partidistas o trámites complicados para acceder a los apoyos: "Lo único que se necesita es que su hijo vaya a la escuela. Los paquetes serán gratuitos y no habrá necesidad de trasladarse a oficinas, ya que la entrega se hará directamente en cada plantel, tal como lo instruyó nuestro gobernador: cercanos a la gente, escuela por escuela".

Asimismo, señaló que, en conjunto con la Secretaría de Educación, el ICIFED y las autoridades municipales se impulsarán acciones integrales en las escuelas, que incluyen obras de infraestructura, jornadas de salud, campañas de vacunación y programas de apoyo a los maestros, a quienes reconoció por su compromiso.

"Con estas acciones, el gobernador le sigue cumpliendo a Coahuila y a la educación coahuilense", concluyó Elizondo.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados