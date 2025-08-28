Gobierno de Coahuila impulsa estrategia educativa integral

El Secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, impulsa una estrategia integral para fortalecer los aprendizajes esenciales de las y los estudiantes, al mismo tiempo que atiende la salud socioemocional tras las afectaciones que dejó la pandemia y los retos actuales en niñas, niños y adolescentes.

El funcionario explicó que este año se han destinado recursos significativos gracias a la coordinación entre sociedad civil, sector privado y los tres niveles de gobierno. "Es una clara manifestación del compromiso hacia la colaboración intersectorial que ha marcado nuestro gobernador. El objetivo es coincidir en torno a metas comunes y trabajar por el bienestar y desarrollo de nuestras alumnas y alumnos", expresó.

La estrategia educativa contempla 10 prioridades, entre ellas: mejorar la lectura y escritura, reforzar habilidades matemáticas y fortalecer la formación socioemocional. Sobre este último punto, Garza Fishburn subrayó que las escuelas deben convertirse en espacios seguros y de confianza, donde se construyan relaciones sanas que contribuyan al bienestar integral de la niñez y juventud.

"Lo primero es fortalecer la capacidad de nuestras maestras y maestros para abonar a su propio bienestar socioemocional. A partir de ahí, ellos podrán facilitar el desarrollo de competencias, valores y actitudes que ayuden a sus estudiantes", explicó.

Adelantó además que el Gobierno del Estado presentará próximamente una estrategia de desarrollo socioemocional con cobertura amplia en este ciclo escolar, a través de experiencias formativas diseñadas para niñas, niños y jóvenes.

El secretario también destacó la estrategia 'Vive Drogas', impulsada por el gobernador, que atiende de manera transversal la prevención, atención y profesionalización en el combate a las adicciones.