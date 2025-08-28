Comienza el ciclo escolar 2025 en Coahuila con más de un millón de alumnos

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, confirmó que el próximo 1 de septiembre dará inicio formal el ciclo escolar 2025-2026 en todas las escuelas públicas de educación básica en el estado, con más de un millón 60 mil alumnas y alumnos integrándose a las aulas.

El arranque de clases vendrá acompañado de la entrega de libros de texto, útiles escolares, uniformes y calzado en planteles rurales y urbano-marginales, además de apoyos que se extienden a nivel medio superior y superior.

"El regreso a clases será un día festivo, de entusiasmo y de reencuentro para toda la comunidad educativa. En Coahuila mantenemos el calendario escolar nacional, por lo que el 1 de septiembre se retomarán las actividades en todas las instituciones públicas de educación básica", señaló el funcionario estatal.

Garza Fishburn reiteró que el gobierno de Manolo Jiménez Salinas mantiene el compromiso de apoyar a las familias coahuilenses mediante programas sociales educativos, con la finalidad de que ningún estudiante quede rezagado por falta de recursos.