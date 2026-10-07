Coahuila alista exportación de ganado hacia Estados Unidos por Acuña

MONCLOVA, COAH. - El puerto de Acuña podría reabrir a mediados de diciembre o principios de 2027 para la exportación de ganado hacia Estados Unidos, luego de casi dos años de suspensión por el gusano barrenador.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, informó que el estado se encuentra listo para reanudar las exportaciones, luego de cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Explicó que el plan de reapertura contempla primero el puerto de Douglas, Arizona, con Sonora, y posteriormente otros puntos de Chihuahua que conectan con Nuevo México.

Preparativos para la Reapertura del Puerto de Acuña

Señaló que, de mantenerse el ritmo actual, Coahuila podría ser autorizado para reanudar las exportaciones a mediados de diciembre o principios de 2027, a través del puerto de Acuña, que tiene cruce con Texas.

Montemayor Garza destacó que las instalaciones cuarentenarias de Coahuila fueron preparadas con una inversión superior a 20 millones de pesos, además de cumplir con los requisitos establecidos para la reapertura.

Recordó que por el puerto de Coahuila también se movilizaba ganado de Durango y parte de Tamaulipas, y que anteriormente se llegaban a cruzar alrededor de 55 mil becerros diarios.

Estimó que, durante este periodo, se han dejado de exportar casi 100 mil cabezas de ganado. El funcionario destacó que la reapertura representaría una oportunidad importante para los productores, debido al incremento en el precio del ganado en Estados Unidos.

Impacto en el Mercado Ganadero

Explicó que, aunque el precio del ganado en pie también ha aumentado considerablemente en México, en Estados Unidos la falta de ganado, la disminución de la actividad ganadera, la demanda de carne y la escasez de becerros han impulsado aún más los precios.

Señaló que el precio del ganado para engorda llegó a acercarse a los 4 dólares por libra, cuando normalmente se pagaban alrededor de 1.50 dólares, lo que representaba un sobreprecio de aproximadamente 40 por ciento respecto al mercado mexicano.