Pensionado vende tacos para subsistir y complementar los ingresos de su hogar

A un mes y medio de haber iniciado su emprendimiento, Crescencio Ramírez, de 67 años y conocido popularmente como "Don Chencho", instala diariamente su puesto de tacos en hieleras para complementar la pensión que percibe tras laborar durante años como despachador de gasolinera.

Ubicado en el cruce de la avenida Obrera Unida y la calle Mezquital, en la colonia Mezquital del Valle, Ramírez inicia sus jornadas desde las 05:00 horas para ofrecer guisados como chicharrón, picadillo, frijoles con chorizo y papas, preparados por su esposa.

La necesidad de un ingreso adicional

El comerciante, quien habita en la vecina colonia Praderas y sostiene económicamente a su cónyuge, explicó que la pensión que recibe resulta insuficiente para cubrir las necesidades del hogar, motivo por el cual decidió ofertar alimentos a los trabajadores que transitan temprano por el sector.

Aceptación y apoyo de la comunidad

Con precios de 10 y 15 pesos por pieza, Ramírez señaló que el negocio ha registrado una respuesta favorable por parte de los automovilistas y vecinos, lo que le permite generar un margen de ganancia para estabilizar su economía familiar.

Finalmente, el emprendedor agradeció el apoyo de la clientela local e invitó a los trabajadores que no alcanzan a preparar sus alimentos por la mañana a consumir en su puesto.