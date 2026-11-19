La Secretaría de Turismo iniciará una serie de reuniones regionales con los propietarios de restaurantes, comercios y prestadores de servicios para coordinar la atención a los paisanos que transiten por el estado durante la temporada vacacional y fortalecer así la promoción de Coahuila como un corredor seguro.

La Secretaría de Turismo busca involucrar a todos los sectores en la atención a paisanos.

Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo, informó que el propósito es involucrar a toda la cadena de valor para que los establecimientos se conviertan en embajadores turísticos y ofrezcan una atención adecuada a los visitantes.

Señaló que uno de los principales objetivos es que los paisanos aprovechen las condiciones de seguridad de Coahuila para llegar a sus destinos y que, durante su paso por la entidad, reciban un trato hospitalario.

Cristina Amezcua asegura que se trabaja en coordinación para evitar extorsiones.

Cuestionada sobre las denuncias de posibles extorsiones a paisanos por parte de elementos policiacos, la funcionaria aseguró que existe coordinación con las distintas áreas para atender estos temas y mantener el trabajo conjunto.

Explicó que las reuniones con los sectores turísticos comenzarían a partir de este miércoles y se realizarán por regiones, aunque todavía no cuentan con una estimación sobre el número de paisanos que esperan recibir.

Se espera un incremento en la derrama económica por el turismo en Coahuila.

Tampoco proporcionó una proyección de la derrama económica que podría generar su paso por Coahuila; sin embargo, anticipó que la entidad cerrará el año con cifras turísticas superiores a las del año pasado.

Atribuyó estos resultados al impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyas acciones, afirmó, se traducen en beneficios económicos para las distintas regiones del estado.