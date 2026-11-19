Ante la reactivación de caravanas migrantes y el riesgo de que aumente el flujo de personas hacia la frontera norte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que se reforzarán los operativos migratorios que se mantienen en la entidad desde hace tres años, con respeto a los derechos humanos y apego a la ley.

El mandatario estatal señaló que el tema ya fue revisado en la mesa de seguridad, luego de advertir que los movimientos políticos en Estados Unidos podían provocar un relajamiento de los controles migratorios y reactivar el tránsito de caravanas.

Mencionó que el Gobierno federal deberá intensificar las acciones de contención desde la frontera sur del país, y cada estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde para evitar un incremento de la migración irregular. "Es importante que la Federación vaya haciendo lo que le corresponde desde la frontera sur y que cada estado hagamos lo que nos corresponde".

En el caso de Coahuila, indicó que se aplicarán nuevamente los operativos implementados durante los últimos tres años y mencionó que las personas que no tengan regularizada su situación migratoria serán canalizadas a los albergues y, de acuerdo con los procedimientos legales, a sus países de origen.

El gobernador manifestó que espera que las caravanas sean contenidas antes de llegar al norte del país, y consideró que un mayor control en la frontera sur permitiría despresurizar el problema migratorio. "Si el Gobierno federal hace bien el operativo desde la frontera sur, no tienen por qué llegar a la frontera norte, ni a Coahuila".

Con respecto a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles consecuencias para México si no controla la migración, el gobernador consideró que se trata de una postura de seguridad nacional que también debe asumir el Gobierno mexicano para proteger sus fronteras.

Finalmente, señaló que ve lejano un escenario de afectaciones para Coahuila, debido a las acciones que ya se realizan, aunque reconoció que deben intensificarse para evitar un flujo migratorio fuera del marco legal.