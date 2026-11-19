A partir del 1 de enero de 2027, la jornada laboral se reducirá de 48 a 46 horas semanales, sin que esto represente una disminución salarial para los trabajadores, informó Luis Alfonso Carrillo Molina, subsecretario de Justicia Laboral de Coahuila.

Durante los foros regionales de Diálogo Laboral 2026, explicó que la reforma contempla una reducción progresiva de dos horas por año, hasta alcanzar un máximo de 40 horas semanales en 2030.

Detalles confirmados

Detalló que el calendario establece 46 horas para 2027, 44 para 2028, 42 para 2029 y 40 horas a partir de 2030. Aclaró que los salarios deberán mantenerse y continuar con sus incrementos correspondientes, pese a que los trabajadores tendrán menos horas de actividad.

El funcionario señaló que la disposición será aplicable a todos los sectores y centros de trabajo, sin distinción entre grandes industrias, negocios pequeños o establecimientos comerciales. También incluirá a los empleados de confianza, pues las diferencias entre estos y otros trabajadores se establecen de acuerdo con sus funciones, no por sus derechos laborales.

Impacto en la comunidad

Indicó que el propósito de la reforma es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ampliar sus periodos de descanso y favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal, para evitar que las personas vivan exclusivamente para trabajar.

Horas extras y consentimiento

Carrillo Molina explicó que la reforma también contempla modificaciones en el esquema de horas extraordinarias, cuya aplicación deberá estar justificada, contar con el consentimiento de los trabajadores y pagarse conforme a la legislación. Precisó que las horas extras no deben convertirse en una extensión permanente de la jornada laboral, sino responder a necesidades ocasionales y contar con la aceptación de los empleados.

Añadió que el consentimiento puede manifestarse de manera expresa o establecerse en los contratos laborales, pero los trabajadores no deben ser obligados ni sufrir represalias por negarse a realizar tiempo extraordinario. En caso de irregularidades, los empleados podrán recurrir a las autoridades laborales, mediante mecanismos como las inspecciones de trabajo o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Multas y sanciones

El subsecretario advirtió que incumplir las nuevas disposiciones puede generar sanciones económicas que van de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a multas de 28 mil hasta 586 mil pesos. Agregó que, cuando las condiciones de incumplimiento sean graves y se configuren los elementos del delito de explotación laboral, las consecuencias pueden alcanzar penas de tres a 10 años de prisión.