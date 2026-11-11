Coahuila recupera 15 mil empleos durante 2026

Coahuila registra un superávit de alrededor de 15 mil empleos netos recuperados durante este año, mientras que la Región Centro suma entre 4 mil y 4 mil 800 nuevas plazas, informó José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del estado.

El funcionario destacó que octubre fue uno de los mejores meses en materia laboral, con cerca de 12 mil 800 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Precisó que las cifras corresponden a registros oficiales del Seguro Social y no a estimaciones del Gobierno estatal. En la Región Centro, actualmente se contabilizan entre 72 mil y 75 mil trabajadores inscritos formalmente ante el organismo.

Recuperación de Empleos en Coahuila

Chapa Reséndez atribuyó parte de la recuperación a la promoción económica que realizan el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez, así como al trabajo coordinado con empresas que mantienen procesos de contratación.

Entre ellas mencionó a Yura, compañía que espera cerrar el año con alrededor de 600 trabajadores. Para el próximo año, una vez que opere al 100 por ciento, tiene proyectada una plantilla de aproximadamente mil 500 empleos.

Explicó que el 70 por ciento del superávit estatal se concentra en las regiones Laguna y Sureste, mientras que el 30 por ciento restante se distribuye entre las demás regiones. En la Región Centro, la recuperación representa entre 4 mil y 4 mil 800 empleos.

Recordó que, al inicio de la etapa más complicada de la crisis económica regional, existía un rezago aproximado de 6 mil 500 empleos por recuperar. Actualmente, la generación de oportunidades en los sectores de servicios y manufactura especializada ha permitido compensar parte de las pérdidas de la industria siderúrgica.

Desafíos Futuros para el Empleo

Aunque reconoció que históricamente diciembre registra disminuciones laborales por el cierre de proyectos y actividades de fin de año, consideró que la diversificación económica de la región permitirá mantener expectativas favorables y comenzar el próximo año con nuevos proyectos.

Sobre el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA), advirtió que, cuando la empresa cierre sus procesos, el IMSS reflejará una disminución en el número de trabajadores registrados.

Señaló que uno de los principales retos para el próximo año será aminorar ese impacto mediante la generación de nuevas fuentes de empleo. Aunque dijo no contar con el dato exacto, estimó que entre 6 mil y 6 mil 200 trabajadores sindicalizados podrían causar baja.