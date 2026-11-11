Descarta CTM recortes masivos en Gunderson y otras empresas

MONCLOVA, COAH.- La CTM Monclova descartó recortes masivos de personal en Gunderson y otras empresas de la Región Centro. Los ajustes realizados en la planta representan menos del uno por ciento de su plantilla laboral, mientras que otras compañías mantienen vacantes para contratar trabajadores especializados.

Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, informó que Gunderson cuenta con alrededor de 3 mil trabajadores y que la reducción fue de aproximadamente 10 a 15 empleados, en contraste con versiones difundidas en redes sociales sobre la salida de 55 personas.

Ajustes en la planta de Gunderson

Explicó que los movimientos responden a ajustes en los procesos de producción, relacionados con las condiciones del sector acerero y los niveles de productividad, además de los paros técnicos que ya había mencionado.

Sobre la posibilidad de que otras empresas realicen despidos, Mata López negó tener conocimiento de nuevos recortes y señaló que es necesario contar con información oficial para evitar incertidumbre entre los trabajadores.

En contraste, indicó que actualmente hay compañías que solicitan personal especializado, principalmente soldadores, paileros, técnicos en manejo de CNC y montacarguistas.

Oportunidades de empleo en la región

Precisó que existe una solicitud de alrededor de 50 soldadores y convocó a los interesados a acudir a las oficinas de la CTM para entregar sus solicitudes y participar en los procesos de contratación.

Agregó que el sindicato trabaja en coordinación con empresas e instituciones para capacitar a trabajadores en nuevas actividades industriales, particularmente en procesos de fabricación que requieren mayores estándares de calidad.

Mata López consideró que, una vez que las empresas consoliden sus procesos y cuenten con personal calificado, tendrán posibilidades de registrar un crecimiento exponencial y generar nuevas oportunidades laborales en Monclova.