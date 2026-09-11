Óscar Ríos conmemora a los Niños Héroes en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, participó en el acto conmemorativo por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizado en el Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec, en Nueva Rosita.

Durante la ceremonia, el presidente municipal estuvo acompañado por Karina Yanet Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF Municipal, funcionarios municipales, directivos educativos, docentes, padres de familia y la comunidad escolar, quienes participaron en esta actividad encaminada a preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

Las niñas y niños del plantel tuvieron una participación especial con una presentación preparada para esta fecha, mediante la cual recordaron el episodio ocurrido en 1847 y rindieron homenaje a los llamados Niños Héroes de Chapultepec.

En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, destacó el significado de esta conmemoración y señaló que el ejemplo de los jóvenes cadetes continúa vigente como referente para las nuevas generaciones. "Hoy los mexicanos recordamos con orgullo y respeto la gesta heroica de 1847, seis jóvenes cadetes que con apenas 13 a 19 años defendieron con su vida el Castillo de Chapultepec. Ellos murieron por lo que nuestra bandera representa: la patria, la libertad y dignidad", expresó.

Añadió que la historia de los Niños Héroes deja como enseñanza que la edad no determina la capacidad de asumir responsabilidades y compromisos, señalando que ese mismo principio debe mantenerse presente en la formación de niñas, niños y jóvenes. "Su ejemplo nos enseña que la edad no define el compromiso con México y ese ejemplo sigue vivo en San Juan de Sabinas", afirmó.

Durante su intervención, Karina Ríos también hizo referencia al trabajo que se desarrolla desde la administración municipal en materia educativa y al respaldo que, dijo, se ha brindado a los estudiantes y docentes. "Les comparto que nuestro alcalde Óscar Ríos Ramírez no solo lo honra en actos como este, sino con acciones diarias. Él cree firmemente que la educación es el arma que nos hace verdaderamente libres; por eso, desde el primer día de administración, ha puesto a niñas, niños y jóvenes al centro de cada decisión tomada", señaló.

Como parte de la jornada, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó la entrega de una pantalla de 50 pulgadas al plantel, recurso que será utilizado como herramienta de apoyo para las actividades educativas y de formación de los alumnos.

Karina Ríos también reconoció el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al municipio de San Juan de Sabinas, al señalar que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite fortalecer acciones relacionadas con la educación, la seguridad y la calidad de vida de las familias.

"Este compromiso va de la mano con la visión de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconocemos el gran apoyo que brinda a San Juan de Sabinas; en Coahuila, la educación, la seguridad y la calidad de vida son prioridad", manifestó.

Con acciones como la entrega de equipamiento a las escuelas, el gobierno municipal mantiene una agenda enfocada en atender necesidades de los planteles y contribuir, desde el ámbito local, a generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y familias de Nueva Rosita.