Empresas de Poza Rica y Tuxpan buscan apoyo tras lluvias

La Cámara de la Industria de la Transformación a nivel nacional buscará que empresas de la región Centro participen en el cumplimiento de pedidos de compañías metalmecánicas de Poza Rica y Tuxpan, Veracruz, que se vieron afectadas por las lluvias e inundaciones y se encuentran imposibilitadas de cumplir los compromisos.

Carlos González Silva, vicepresidente de Canacintra Nacional para la región Norte Centro mencionó que las lluvias e inundaciones que se registraron en diferentes estados del país, dejaron una fuerte afectación, en donde empresas se encuentran fuera de operación y sin la posibilidad de cumplir con sus pedidos.

Mencionó el caso de Poza Rica y Tuxpan, Veracruz, en donde se cuenta con una industria metalmecánica, dedicada a la fabricación de piezas para la industria petrolera y que está fuera de operación.

"Los tornos están con agua, las empresas están literalmente inundadas. Hay versiones que hablan de un 40 hasta un 70 por ciento de destrucción", señaló.

Ante estas circunstancias, se buscará establecer una vinculación entre los presidentes de las cámaras tanto de Monclova y de estas ciudades en Veracruz, para establecer un acuerdo y se permita que las empresas de la localidad cumplan con los pedidos que tienen dentro de esta industria.

"Si aquí tenemos maquinaria detenida, ¿por qué no vincularnos? Poza Rica necesita surtir contratos que no está en posibilidad de cumplir, y aquí cuentan con los equipos y la mano de obra necesaria, por lo que podemos ayudarnos mutuamente".

Las empresas veracruzanas se exponen a una multa y cancelación de pedidos en caso de no cumplir con la entrega de las piezas, por lo que sería una alternativa para cumplir con sus clientes, en lo que se normaliza su producción.

Informó que las empresas veracruzanas producen principalmente para PEMEX, por lo que al ser producto 100 por ciento nacional no se ven afectados por el tema de los aranceles de Estados Unidos.

El vicepresidente adelantó que promoverá una reunión entre los presidentes de Canacintra de Monclova, Poza Rica y Tuxpan, con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración que permitan aprovechar las fortalezas de cada región.