Investigan agresión a joven en colonia Obrera Sur: Secundaria 76 no está involucrada

Ante versiones que señalaban que los involucrados en la agresión contra el joven en la colonia Obrera Sur eran alumnos de la Secundaria 76, el Director de Servicios Educativos Regionales negó que alguno de ellos pertenezca a la institución y aclaró que el incidente ocurrió fuera del plantel.

Abraham Segundo González mencionó que tras darse a conocer los hechos se inició una investigación interna para saber si algunos de los participantes pertenecían a la secundaria, lo cual fue descartado por el director.

El conflicto se dio en la plaza que está enfrente de la escuela, en el parque deportivo, fuera de horario de clases, ya que se dio después de las 9 de la noche, con personas ajenas a la institución. "Nosotros estuvimos siguiendo y al pendiente, haciendo la investigación si era parte de la secundaria, y no es así".

Ante este conflicto, el representante de la Secretaría de Educación reconoció la estrategia y el mecanismo de seguridad implementado por el alcalde, que permitió la identificación y detención de los responsables. "Es de reconocer la estrategia que está trabajando el alcalde Carlos Villarreal al instalar las torres de vigilancia en espacios en los que hay aglomeración de alumnos, nos sirven en la mañana y en la tarde, y en este caso sirvieron muy bien en la noche porque dieron con los responsables por medio de esa acción".

Al ser cuestionado sobre las medidas preventivas, el funcionario estatal llamó a reforzar las acciones de orientación desde el hogar para evitar que los jóvenes se involucren en conductas violentas. "Sobre todo que los papás los aconsejen, porque existen líneas que no podemos cruzar, a veces en estas generaciones cruzamos esa línea y sabemos que todo tiene consecuencias, por lo que si te sobrepasas, dañas de más o llegas a quitar una vida, hay consecuencias", advirtió.

El director señaló que, aunque en ocasiones los padres consideran a sus hijos "inocentes", es necesario fortalecer los valores en casa y comprender que los actos violentos generan responsabilidades.