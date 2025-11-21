Habitantes de colonia Obrera Sur denuncian vandalismo y violencia juvenil tras agresión

Tras la agresión que dejó gravemente herido a un joven de 15 años en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, habitantes del área denunciaron problemas de vandalismo y violencia juvenil que afirman, ha mantenido al sector "en jaque" desde hace meses.

A través de redes sociales, colonos señalaron que grupos de jóvenes, a quienes identifican como "pandillitas", operan de manera recurrente en parques y plazas del sector, en donde cometen robos, provocan riñas y agreden a otros adolescentes.

Vecinos relataron que, durante las noches, es común ver a estos grupos reunidos en la plaza ubicada frente a la Secundaria 76 y en las canchas deportivas aledañas, donde se registran peleas, daños a la infraestructura y consumo de sustancias. Algunos señalaron que han reportado estos incidentes de forma constante sin obtener una solución definitiva.

"No es la primera vez; estos menores ya traen problemas desde hace tiempo", expresaron habitantes, preocupados por la violencia mostrada en la reciente agresión, donde el joven atacado sufrió múltiples heridas de arma blanca.

Otros testimonios señalan la falta de patrullaje en horarios críticos, así como a la necesidad de contar con mayor vigilancia para evitar que los hechos se repitan. Algunos vecinos incluso señalan que el sector se ha vuelto inseguro para caminar de noche o permitir que los menores salgan solos.

También hicieron un llamado a los padres de familia para supervisar a sus hijos y evitar que se integren a estos grupos que, aseguran, han protagonizado robos y disturbios en diversas cuadras.

La agresión de Diego Gael, reavivó la exigencia de los colonos para que se refuercen las medidas de seguridad, se instalen más puntos de vigilancia e implementen programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo.