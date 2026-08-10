Comerciantes oaxaqueños regresan a Monclova para ofrecer sus productos

Después de ocho años, alrededor de 40 comerciantes y artesanos provenientes de distintas comunidades de Oaxaca regresaron a Monclova para ofrecer sus productos en la plaza principal.

Los vendedores, entre ellos habitantes de Huautla de Jiménez, permanecerán aproximadamente 17 días en la ciudad, con la expectativa de reencontrarse con antiguos clientes y recuperar las ventas que anteriormente realizaban en el municipio.

Misael Cisneros, comerciante oaxaqueño, señaló que el regreso representa una oportunidad para retomar una actividad que interrumpieron durante varios años, principalmente a consecuencia de las complicaciones que enfrentaron después de la pandemia.

"Contentos de poder regresar, ya que aquí la gente nos ha tratado muy bien y hemos tenido buenas ventas las veces que hemos venido", expresó.

Explicó que, después de la pandemia, muchos comerciantes modificaron su manera de trabajar y algunos optaron por establecerse en sus municipios de origen, por lo que dejaron de viajar a otras ciudades para comercializar sus productos.

"Después de la pandemia hubo muchas complicaciones en todos lados. Ya muchos nos instalamos ahí en Oaxaca, en diferentes municipios, y buscamos la manera de establecernos bien; por eso muchos ya no salen", comentó.

Los artesanos ofrecen una amplia variedad de productos elaborados completamente a mano, principalmente artículos de palma, como tapetes, tortilleros, servilleteros, miniaturas, bolsas y sombreros.

También comercializan piezas de madera tallada, utensilios para el hogar, artesanías de barro decorado, artículos para la decoración y alcancías elaboradas con diferentes figuras para los niños.

Cisneros destacó que cada pieza representa el trabajo artesanal de manos oaxaqueñas y mexicanas, desde la selección y recolección de los materiales hasta el diseño, elaboración y acabado.

"Todo pintado, elaborado a mano desde la recolección, el diseño, hasta el acabado, todo", señaló.

El comerciante aseguró que el regreso a Monclova era esperado por algunos de sus antiguos clientes, quienes durante los últimos años les preguntaron cuándo volverían a instalarse en la ciudad.

"La verdad que sí, mucha gente nos ha preguntado por qué no hemos venido. Nos tenemos que juntar un cierto grupo para poder venir, porque diez o 15 no podemos venir, se complica por lo del transporte", explicó.

Con un grupo de aproximadamente 40 comerciantes, los vendedores decidieron emprender nuevamente el viaje hacia Monclova y esperan que la ciudadanía acuda a conocer y adquirir sus productos.

"Esperamos que nos visite bastante gente. Mucha ya conoce los productos, muchos han viajado a Oaxaca y, en las ocasiones que hemos venido, nos han acompañado. Esperamos que vengan, se den la vuelta y conozcan un pedacito de Oaxaca", expresó.

Los comerciantes permanecerán cerca de 17 días en Monclova e invitaron a las familias a conocer sus artesanías y apoyar directamente el trabajo de productores que mantienen vivas las tradiciones y técnicas artesanales de Oaxaca.