Bajas temperaturas afectan la actividad comercial en Monclova

Las bajas temperaturas registradas el pasado fin de semana enfriaron la actividad comercial en Monclova, luego que el descenso del termómetro redujera de forma notable la movilidad en la ciudad, especialmente el pasado domingo, cuando las zonas comerciales lucieron con poca afluencia.

El presidente de la Cámara de Comercio, Óscar Mario Medina Martínez, reconoció que la primera onda gélida del año impactó en el comportamiento de los consumidores, quienes optaron por tomar precauciones y permanecer en casa. "Ante las noticias y los reportes meteorológicos, la gente empieza a tomar precauciones, y más cuando la onda gélida llegó en fin de semana, muchas familias hicieron sus compras antes y decidieron no salir".

El dirigente empresarial señaló que la constante difusión de alertas por redes sociales y otros medios influyó para que los ciudadanos limitaran sus salidas, lo que se reflejó en un menor flujo de clientes. "Sí, definitivamente el frío, las bajas temperaturas ahuyentó a la gente de las tiendas y la zona comercial, las áreas comerciales se veían más desoladas de lo habitual, en donde la gente prefirió quedarse en casa".

A pesar de este escenario, el representante del sector comercial confió en que la actividad pueda recuperarse en el transcurso de la semana, conforme el clima sea más favorable y aumente la temperatura. "Esperamos que la temperatura sea más benevolente en los próximos días, así lo marca el pronóstico, y que eso ayude a recuperar la actividad".

Finalmente, indicó que el comercio local permanece atento a la evolución del clima, con la expectativa de que el aumento gradual del termómetro permita normalizar las ventas en los próximos días.