Arden tablas en patio de vivienda; incendio moviliza a bomberos y policía en Monclova

MONCLOVA, COAH.— El alarmante reporte de un incendio de una vivienda movilizó la noche de ayer a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal hacia la colonia Tierra y Libertad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como avenida Las Torres, entre la calle 5 y la avenida Oriente, luego que se reportara una fuerte quemazón dentro de un domicilio.

Al llegar al sitio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y oficiales municipales encontraron que el fuego no consumía la vivienda, sino varios tablones almacenados en el pasillo y patio de la casa propiedad de Diana Guadalupe García.

La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia la estructura del domicilio, sofocando el fuego antes de que la situación pasara a mayores.

La propietaria señaló a las autoridades que desconocía cómo comenzó el incendio, indicando únicamente que los tablones estaban acumulados en el patio cuando comenzaron a arder misteriosamente.

Tras controlar el fuego, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento para evitar que alguna brasa reavivara el incendio y alcanzara la vivienda.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en la madera consumida por las llamas.