Intensa movilización de emergencia por incendio de auto en carretera federal 57 en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA. — Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este sábado sobre la carretera federal 57, luego de que un automóvil compacto se incendiara repentinamente mientras circulaba en el tramo Allende–Nueva Rosita, a la altura del kilómetro 140, cerca del sector conocido como Arroyo Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor detectó humo que comenzaba a salir de la unidad y detuvo su marcha a un costado de la vía federal. Instantes después, las llamas se propagaron rápidamente hasta envolver por completo el vehículo, generando momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por el lugar.

Testigos señalaron que el propietario del automóvil alcanzó a descender de la unidad apenas unos segundos antes de que el fuego se intensificara, evitando así una posible tragedia. La columna de humo negro pudo observarse a varios metros de distancia, alertando a conductores y habitantes de la zona.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia el área de maleza cercana. De manera paralela, personal de la Guardia Nacional División Caminos implementó un cierre parcial de circulación para facilitar las maniobras de auxilio y prevenir otro percance.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el automóvil terminó con pérdida total. Las autoridades presumen que una falla en el sistema eléctrico habría originado el siniestro. Finalmente, la unidad calcinada fue remolcada mediante una grúa y trasladada a un corralón federal ubicado en el municipio de Sabinas.