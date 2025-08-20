Coordinación municipal ante contingencia por lluvias y vientos

Durante los próximos días y la siguiente semana se prevé un 50 % de probabilidad de lluvia en la región, así como la presencia de vientos que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

El funcionario señaló que este martes, tras la tolvanera registrada en la ciudad, se atendieron diversos reportes, principalmente relacionados con la caída de árboles, cables y postes.

"Por parte de Protección Civil y Bomberos se atendieron tres árboles caídos, tres cables y dos postes. El caso más aparatoso fue en la colonia Obrera, donde contamos con el apoyo inmediato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio", indicó Alvarado.

Además, se reportaron al menos tres falsas alarmas, entre ellas una supuesta persona electrocutada por un cable caído, que al llegar los elementos resultó ser un problema vecinal.

El titular de Protección Civil destacó la coordinación entre dependencias municipales para atender la contingencia: Obras Públicas, Servicios Primarios, Alumbrado Público y Ecología, que activaron cuadrillas de manera oportuna.

Llamó a la población a tomar sus precauciones ante las lluvias que continuarán los siguientes días.