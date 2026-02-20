Se forma comité de manejo de estadísticas para combatir la violencia

El Consejo Municipal de Seguridad acordó la creación de un comité de manejo de estadísticas que permitirá identificar con mayor precisión las zonas donde se concentran los distintos tipos de violencia y acciones delictivas en Monclova.

Durante la sesión, en la que participaron instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se dio seguimiento a los acuerdos y líneas de acción que diariamente se implementan para consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde destacó que uno de los principales acuerdos fue la conformación de un comité especializado en el manejo de estadísticas, el cual no solo permitirá elaborar un mapa detallado de los puntos donde se repiten los reportes de violencia y conductas delictivas, sino también dar un seguimiento más puntual a cada caso.

Se explicó que, si bien las corporaciones ya trabajan de manera coordinada, el objetivo es evitar que las acciones se realicen de forma aislada por cada departamento, sino que todas las áreas refuercen una misma estrategia con metas claras y un objetivo común: el fortalecimiento integral de la seguridad. "El trabajo se tiene que hacer cada vez mejor; se trata de mejorar lo que ya se está haciendo y que todo tenga un único objetivo, que es el fortalecimiento", se expuso durante la reunión.

Asimismo, se informó que hubo avances en uno de los temas prioritarios para el Ejecutivo estatal: la protección y el seguimiento puntual a los reportes relacionados con mujeres y familias.

En este sentido, se acordó reforzar los mecanismos de atención, seguimiento y coordinación interinstitucional para lograr respuestas oportunas y efectivas.

El alcalde también agradeció la presencia y el respaldo permanente de Héctor Flores, Subsecretario de Operación Policial en Coahuila, con quien —dijo— se dará puntual seguimiento a los acuerdos generados en el Consejo.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la estrategia de seguridad en el municipio mediante un análisis más preciso de la información y un trabajo coordinado entre todas las instancias involucradas.