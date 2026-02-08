Comuneros de El Oro demandan a Rancho Las Higueras por falta de agua

Comuneros del ejido El Oro ratificaron una demanda ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en contra del propietario del Rancho Las Higueras, a quien señalan por la presunta retención del vital líquido que abastecía a la comunidad y que ha afectado gravemente sus actividades productivas.

Baldomero Jiménez, comisariado ejidal del Oro, informó que el proceso legal se mantiene desde el año 2016 sin que hasta el momento exista una resolución definitiva por parte de la autoridad correspondiente.

Explicó que el manantial o suministro de agua que anteriormente daba vida al ejido se agotó por un tiempo, posteriormente volvió a fluir y luego dejó de ser suministrado a la comunidad. "Era lo que le daba vida al ejido; se agotó un tiempo, luego volvió a salir y después ya no nos la quisieron dar. La demanda ya tiene desde el 2016 y seguimos en espera de la resolución," señaló.

La falta de agua ha impactado directamente en la ganadería y la agricultura, ya que actualmente existen alrededor de 10 ganaderos activos, cuando anteriormente la producción era mayor. El desabasto ha obligado a reducir la crianza de animales y prácticamente a detener la siembra de cultivos como avena y sorgo. "Quisiéramos estar mejor como siempre, pero estamos un poco atrasados. Le hemos estado echando ganas, pero nos cuesta mucho. Antes sembrábamos sorgo y avena, y aunque se ponían difíciles las cosas, los manteníamos; ahora sin agua es más complicado," expresó el comisariado.

Detalló que años pasados se perforaron dos pozos y en el 2025 se equipó uno más; sin embargo, el agua sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del ganado. Por ello, buscan concretar otros proyectos como la construcción de un estanque, ya que los existentes se secan con frecuencia y desde hace varios años no logran llenarse completamente.

Jiménez indicó que en la comunidad habitan alrededor de 130 familias que dependen del agua para el sustento de sus animales y sus actividades productivas. Agregó que la demanda es contra la comunidad Las Higueras, señalando que existe una dotación de agua otorgada por el gobierno federal de la cual cuentan con constancias. No obstante, afirmó que el proceso legal ha sido complicado debido a cambios de representación jurídica y a la necesidad constante de presentar documentación en audiencias. "A veces llevamos muchos papeleos y en la siguiente audiencia van otros abogados y se cae todo el proceso, por lo que tenemos que volver a comprobar muchas cosas," comentó.

Finalmente, los comuneros reiteraron su llamado a las autoridades federales para que se dé pronta resolución al caso, ya que la falta de agua ha afectado seriamente la economía y la subsistencia de las familias del ejido.