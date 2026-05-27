Implementan seguridad vial en avenida Las Torres tras trágico accidente

Implementarán medidas de seguridad vial en la avenida Las Torres para reducir la velocidad de los automovilistas, tras el hecho trágico que conmocionó a la población y dejó como saldo la muerte de un niño de 9 años.

Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, informó que el alcalde instruyó revisar este punto, considerado de alto riesgo por su cercanía con planteles educativos como el COBAC, una secundaria y un área recreativa donde los fines de semana se concentran familias.

Entre las acciones que se analizan se encuentran la instalación de semáforos, señalización más estricta y la supervisión del cumplimiento de reductores de velocidad, ya que, aunque existen bordos, muchos conductores no respetan los límites.

Reconoció que la colocación de semáforos puede generar inconformidad por los tiempos de traslado, sin embargo, señalaron que es una medida necesaria ante el exceso de velocidad que se registra en el tramo.

Finalmente, hizo un llamado a los automovilistas a conducir con mayor precaución, especialmente en zonas escolares y áreas de convivencia familiar, con el fin de evitar más tragedias.