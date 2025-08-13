Aprobada concesión para Feria Monclova 2025

En sesión ordinaria, el Cabildo de Monclova, que preside el alcalde Carlos Villarreal, aprobó por unanimidad la concesión para la realización de la Feria 2025; se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre. El objetivo es ofrecer una feria de talla nacional, con eventos de calidad, un ambiente seguro y de sana diversión para las familias.

La propuesta de la Feria de Monclova 2025, presentada por la regidora Nallely Vázquez, presidenta de la Comisión de Turismo, contempla juegos mecánicos, espectáculos diarios en el Teatro del Pueblo y una cartelera artística que se dará a conocer próximamente, junto con la sede oficial. El concesionario designado es Javier Flores, reconocido por su experiencia en la organización de ferias en el estado.

Como parte del compromiso social, se propuso que el recurso de la concesión se destine a cubrir necesidades de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Monclova, proyecto que se desarrollará en coordinación con DIF Coahuila, la iniciativa privada y organismos no gubernamentales.

En la sesión de cabildo también se avaló la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2025, propuesta por la regidora Ana María Osoria, con el objetivo de reconocer e impulsar el talento joven, de entre 12 y 29 años, de manera individual o colectiva, en un marco de inclusión y equidad de género. Las categorías de premiación serán: Logro Académico, Logro Artístico, Logro Deportivo, Logro Social y Joven Emprendedor.

La aprobación unánime de ambas propuestas refleja la confianza del Cabildo en las acciones que fortalecen la economía, fomentan la convivencia familiar y respaldan el desarrollo de las y los jóvenes monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que "con la feria buscamos promover el turismo, brindar un espacio seguro para la convivencia y generar un importante impulso a la economía local. Y con el Premio Municipal de la Juventud reconocemos el talento y la capacidad de quienes representan el presente y futuro de nuestra ciudad. Todo esto lo estamos logrando con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, siempre pensando en el desarrollo de Monclova y su gente", subrayó.