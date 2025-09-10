Alcaldesa de Frontera Apoya Acción de Seguridad Pública

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de que se viralizara un video donde un joven se resiste al arresto en calles de la colonia Aviación, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, expresó su respaldo a los elementos de seguridad pública y reiteró que continuarán trabajando para mantener el orden en el municipio.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando un joven fue detenido por portar presuntamente marihuana y una navaja. Durante el arresto, el sujeto mostró una conducta agresiva, amenazó a los oficiales, intentó quitarse las esposas y llegó incluso a patear a uno de los uniformados.

En el sitio también se encontraba la madre del detenido, quien inicialmente intentó intervenir a su favor, pero desistió al percatarse de que su hijo buscaba entregarle la droga y el arma blanca.

Ante este incidente, la presidenta municipal declaró que la actuación de los elementos responde a la necesidad de preservar la seguridad en la ciudad.

"Es el orden que se tiene que seguir. Nosotros siempre tenemos que tener la cordura, hay que tener paciencia con los detenidos aunque estos agredan. Lamentablemente, es lo que enfrentan los policías para garantizar la seguridad y llegar a los lugares donde tenemos que llegar", expresó Pérez Cantú.

La edil también subrayó la importancia de respaldar a los cuerpos policiacos, reconociendo que aunque existen elementos que no actúan conforme al deber, la mayoría cumple con su labor de forma adecuada.

"A veces se tiene que usar la fuerza al verse agredidos, pero se tiene que actuar cuando alguien no se porta bien o representa un peligro para los demás", afirmó.

Asimismo, indicó que se sostendrá un diálogo con el director de Seguridad Pública para revisar las tácticas de detención y garantizar que los procedimientos se realicen conforme a derecho. También adelantó que se evalúa la adquisición de cámaras de vigilancia tanto para las patrullas como para los elementos, con el fin de dar mayor transparencia a los operativos.