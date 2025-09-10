Alcalde de Monclova impulsa jornadas de prevención del suicidio y bienestar emocional

Inician en Monclova las jornadas "Dale Color a tu Vida" para fortalecer la salud mental juvenil

MONCLOVA, COAHUILA. – En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el alcalde Carlos Villarreal dio el banderazo de arranque a las jornadas "Dale Color a tu Vida", una iniciativa integral enfocada en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes del municipio.

El evento inaugural se llevó a cabo este lunes con la presencia de autoridades de salud, educación y representantes de instituciones gubernamentales, quienes destacaron la urgencia de generar entornos seguros, empáticos y con espacios para el diálogo emocional.

Una apuesta por la prevención desde la empatía

"Dale Color a tu Vida" no solo busca informar o sensibilizar, sino crear conexiones reales con la juventud y abrir canales de comunicación donde se validen las emociones y se hable abiertamente sobre los desafíos de salud mental.

"A veces no sabemos por lo que está pasando alguien. Un ´buenos días´, un ´¿cómo estás?´ puede parecer pequeño, pero puede significar todo para quien se siente solo", expresó el alcalde Carlos Villarreal durante su mensaje.

Las jornadas están dirigidas principalmente a estudiantes de nivel medio y superior, e incluyen actividades como:

Talleres de manejo de emociones

Charlas de prevención del suicidio

Espacios de escucha activa y contención

Campañas sobre consumo responsable y prevención de adicciones

Intervenciones artísticas y culturales con enfoque emocional

Trabajo conjunto por la salud emocional

El presidente municipal subrayó que estas acciones no son un esfuerzo aislado, sino parte de una política pública enfocada en el bienestar integral de niñas, niños y jóvenes de Monclova. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha colocado la salud mental como una prioridad en la agenda estatal.

"Tenemos que construir comunidades donde los jóvenes se sientan escuchados y respaldados. Este programa es una herramienta más en ese camino", señaló Villarreal.

?? Asisten autoridades de salud y educación

A la inauguración asistieron:

Luis Ernesto Villarreal, director de Salud Municipal

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro

Clara Yuridia Briseño, directora de Educación Municipal

Todos coincidieron en que la prevención comienza con la empatía, la educación emocional y el trabajo colaborativo entre instituciones, docentes, familias y sociedad civil.

La importancia de hablar y escuchar

Durante el acto, los especialistas recordaron que una gran parte de los casos de suicidio pueden prevenirse si se detectan a tiempo los signos de alarma, si se ofrecen canales de ayuda accesibles y si se elimina el estigma que impide hablar de salud mental.

Las jornadas "Dale Color a tu Vida" se estarán desarrollando durante el mes de septiembre en diferentes escuelas, espacios comunitarios y centros de atención juvenil del municipio.

¿Necesitas ayuda?

Como parte del programa, el municipio recordó a la población que existen líneas de atención psicológica y primeros auxilios emocionales disponibles para quienes necesiten orientación o acompañamiento:

Línea de la Salud Mental: 800 822 3737

Emergencias psicológicas municipales: (866) XXX XXXX

El Ayuntamiento invitó a seguir las redes oficiales para conocer el calendario completo de actividades, sedes y talleres disponibles.

"Dale Color a tu Vida" es una llamada a no rendirse, a buscar ayuda y, sobre todo, a saber que nadie está solo", concluyó el alcalde.