Inicia programa alimentario 'El Despenson' en Coahuila

Nueva Rosita, Coahuila.

Con la presencia de autoridades estatales y municipales, se dio inicio al programa alimentario "El Despenson", una iniciativa impulsada por el Gobierno de Coahuila que beneficiará a más de 400,000 familias en todo el estado. El evento tuvo lugar en la placita de la Colonia Hidalgo, en el municipio de San Juan de Sabinas, donde se reunieron funcionarios, representantes del programa y familias beneficiarias.

Durante el acto, el alcalde Óscar Ríos Ramírez dio la bienvenida a los asistentes y reconoció el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas por fortalecer los programas sociales que atienden las necesidades básicas de la población. "Hoy San Juan de Sabinas recibe con entusiasmo este apoyo que refleja el esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de nuestras familias", expresó el edil.

El evento contó con la participación del coordinador estatal del programa Mejora, Gabriel Elizondo Pérez; del secretario de Desarrollo Rural, José María Montemayor Garza; y del coordinador regional del programa en la zona carbonífera, Federico Quintanilla Riojas. Todos coincidieron en la importancia de llevar este tipo de apoyos directamente a las comunidades, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el bienestar integral.

Gabriel Elizondo Pérez agradeció el cálido recibimiento de las familias y subrayó que "El Despenson" no solo busca atender la alimentación, sino también contribuir a la salud y estabilidad de los hogares coahuilenses. "Estoy muy contento de cerrar este día aquí en Nueva Rosita, para inaugurar este gran programa alimentario y beneficiar a nuestras familias. Muchas gracias por la confianza en el gobierno estatal y en el que encabeza nuestro alcalde Óscar Ríos Ramírez, que siempre está trabajando por el bien de ustedes", señaló.

Con esta nueva etapa del programa, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con las políticas públicas que priorizan el bienestar de las familias, especialmente en regiones como la carbonífera, donde el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía permite avanzar hacia un desarrollo más equitativo y solidario.