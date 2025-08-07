Concurso de baile para adultos mayores: un día de reconocimiento y diversión

Monclova, Coah.- Con gran entusiasmo y un ambiente lleno de música, baile y sonrisas, se llevó a cabo el evento 'Bailando por tu Bienestar', organizado por el Gobierno Federal en el marco del Mes del Abuelo, con el objetivo de consentir y reconocer a los adultos mayores.

'El mensaje de este evento es claro: en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respetamos, cuidamos y valoramos profundamente a nuestros adultos mayores. Ella siempre nos ha dicho que debemos brindar atención con calidad y calidez, pero también generar espacios para la alegría y la convivencia', expresó el titular del bienestar en la región centro.

Una de las sorpresas más destacadas fue la participación de Latin Lover como parte del jurado, quien puso sabor, energía y carisma al evento, animando a los participantes y levantando el ánimo de todos los presentes. Su presencia fue muy bien recibida por el público, que no dejó de ovacionarlo durante toda la jornada.

Más de 50 parejas participaron en el concurso de baile, luciéndose con mambo, cumbia, chachachá, danza folclórica y música de los años setenta. Además, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de danza aérea y pudieron tomarse fotografías en un spot especial diseñado para el recuerdo.

El ambiente estuvo muy animado de principio a fin, lleno de risas, aplausos y emociones. Y lo mejor: todas las parejas recibieron premio. Siete restaurantes locales se sumaron al proyecto donando desayunos, comidas y cenas como reconocimiento a los participantes. Además, cada uno recibió su diploma de participación.

'Estamos consintiendo a nuestros reyes y reinas de la casa como se merecen. Nadie se va con las manos vacías, porque todos merecen ser celebrados', agregó.

Este tipo de eventos reafirman el compromiso del gobierno con el bienestar físico y emocional de los adultos mayores, brindándoles espacios de esparcimiento, reconocimiento y alegría.