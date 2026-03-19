Monclova se prepara para el Concurso de la Mejor Tortilla de Harina

La Plaza Principal de Monclova será sede de la sexta edición del Concurso de la Mejor Tortilla de Harina, un evento que busca resaltar una de las tradiciones gastronómicas más representativas del norte del país.

Elizabet García, compartió que la actividad se llevará a cabo este domingo 29 de marzo, donde familias podrán reunirse para disfrutar del sabor y aroma de las tortillas recién hechas, en un ambiente completamente familiar.

"Prepárate porque el ambiente se va a llenar del olor a tortilla recién hecha", expresó, al invitar a la ciudadanía a formar parte de esta celebración culinaria.

Durante el evento, los asistentes podrán degustar distintas propuestas, convivir y apoyar a los participantes que buscarán llevarse el reconocimiento a la mejor tortilla de harina en esta sexta edición.

La organizadora reiteró el llamado a acudir en compañía de familiares y amigos para vivir una experiencia que resalta la identidad y el sabor del norte, en pleno corazón de Monclova.